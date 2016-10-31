أب مدمن يقتل نجله بأسيوط.. ويجلس بجوار جثته يبكى

لفظ شاب بمنطقة غرب البلد فى أسيوط أنفاسه الأخيرة، بعدما قتله والده، ثم جلس إلى جوار جثته يبكى.



> تلقى اللوء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوصول بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط بمقتل صابر ح ص 17 سنة بغرب مدينة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان العام .

وبسؤال أهليته أقروا أن مرتكب الجريمة والدالمجنى عليه و تم القاء القبض على المتهم واعترف بجريمته، ودلت التحريات الأولية التى أجراها ضباط مباحث قسم أول اسيوط أن والد المجنى عليه يعانى من الإدمان ، وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال اﻹجراءات القانونية اللازمة