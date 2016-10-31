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هزتان أرضيتان تضربان خليج العقبة بالبحر الأحمر دون وقوع أضرار

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هزتان أرضيتان تضربان خليج العقبة بالبحر الأحمر دون وقوع أضرار هزتان أرضيتان تضربان خليج العقبة بالبحر الأحمر دون وقوع أضرار

أرشيفية

سجل مرصد الزلازل الأردني هزتين أرضيتين خفيفتين، صباح اليوم الاثنين، بخليج العقبة على البحر الأحمر، دون أن يكون لهما أي تأثير على مدينة العقبة أو المدن القريبة.

وقال رئيس المركز الدكتور محمود القريوتي – في تصريحات صحفية اليوم – إن هزتين أرضيتين ضربتا خليج العقبة، وعلى بعد 115 كم جنوب مدينة العقبة.

وأوضح أن الهزة الأولى بلغت قوتها مقياس ريختر 2ر4 درجة ووقعت على عمق 9 كم عند الساعة السادسة و16 دقيقة صباح اليوم (بالتوقيت المحلي لعمان)، فيما بلغت قوة الهزة الثانية 3 درجات ووقعت على عمق 5 كم عند الساعة السادسة و37 دقيقة، مشيرا إلى أن الهزتين لم يطال تأثيرهما أيا من المناطق الأردنية.

أ ش أ

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