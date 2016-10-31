لجنة العلاقات الخارجية تجتمع بـ عبدالعال أسبوعيُا لاطلاعه على المستجدات الدولية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعًا، صباح اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور وكيلى اللجنة النائب كريم درويش، والنائب طارق رضوان، وأمين سر اللجنة النائب طارق الخولى، وذلك لاستكمال مناقشة الإطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.

وبدأ الاجتماع باستعراض رئيس اللجنة لنتائج اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، كما تم توزيع ورقة العمل التى أعدها رئيس اللجنة حول كيفية اختيار البند الطارئ فى الاتحاد على أعضاء اللجنة.

فيما يتعلق ببند التواصل مع الدكتور رئيس المجلس، تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعى لهيئة مكتب اللجنة مع سيادته لإحاطته علما بأخر التطورات على الساحة الدولية.

وفيما يتعلق ببند نشرة الأخبار التى ستصدرها اللجنة، والمقترحة من النائب طارق رضوان بإحاطة جميع أعضاء المجلس بأخر تطورات الأحداث العالمية، وتم الاتفاق على إنشاء جروب على برنامج التواصل الاجتماعي “what’s app”، لتحقيق هذا الغرض بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

كما تم الاتفاق على إضافة دائرتين جديدتين لدوائر اهتمامات اللجنة، هما دائرة المصريين بالخارج، ودائرة المحافل الدولية بحيث يصبح إجمالى عدد الدوائر 7 دوائر.

كما طالب الأعضاء بضرورة وضع معايير واضحة لاختيار الأعضاء في مجموعات الصداقة البرلمانية، وأنه يجب التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية في هذا الشأن.

وقد تم الموافقة من حيث المبدأ على اقترح النائب كريم درويش وكيل اللجنة، بإنشاء وحدة إدارة أزمات داخل لجنة العلاقات الخارجية لمواجهة الهجمات الممنهجة ضد الدولة المصرية في الخارج.