أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اللواء اللبنانية : وزير الدولة لشئون الخليج السعودى يتوجه للقاهرة

Google+ Print
اللواء اللبنانية : وزير الدولة لشئون الخليج السعودى يتوجه للقاهرة اللواء اللبنانية : وزير الدولة لشئون الخليج السعودى يتوجه للقاهرة

>كتب أحمد جمعة

ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية أن وزير الدولة السعودى لشئون الخليج ثامر السبهان، توجه إلى القاهرة على متن طائرة خاصة عقب انتهاء زيارته إلى لبنان ، بعد لقائه مع عدد من المسئولين اللبنانيين باستثناء حزب الله.

وكان في وداع الوزير السبهان فى مطار رفيق الحريري الدولي، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية وليد بن عبد الله بخاري وأركان السفارة.

وكان السبهان قد أجرى يوم السبت الماضى، لقاءات واسعة، بدأها بزيارة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برّي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبحث معه في التطورات الراهنة على مستوى لبنان وكذلك القضايا الاقليمية، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

يذكر أن ثامر السبهان قد شغل منصب محلق عسكرى فى سفارة المملكة العربية السعودية فى بيروت وشغل منصب سفيرالسعودية لدى العراق، حتى تم تعيينه مؤخرا وزيرا للدولة لشئون الخليج.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية