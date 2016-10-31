اللواء اللبنانية : وزير الدولة لشئون الخليج السعودى يتوجه للقاهرة

ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية أن وزير الدولة السعودى لشئون الخليج ثامر السبهان، توجه إلى القاهرة على متن طائرة خاصة عقب انتهاء زيارته إلى لبنان ، بعد لقائه مع عدد من المسئولين اللبنانيين باستثناء حزب الله.

وكان في وداع الوزير السبهان فى مطار رفيق الحريري الدولي، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية وليد بن عبد الله بخاري وأركان السفارة.

وكان السبهان قد أجرى يوم السبت الماضى، لقاءات واسعة، بدأها بزيارة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برّي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبحث معه في التطورات الراهنة على مستوى لبنان وكذلك القضايا الاقليمية، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

يذكر أن ثامر السبهان قد شغل منصب محلق عسكرى فى سفارة المملكة العربية السعودية فى بيروت وشغل منصب سفيرالسعودية لدى العراق، حتى تم تعيينه مؤخرا وزيرا للدولة لشئون الخليج.