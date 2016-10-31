مجموعة المكياج لموسم العطلات من غيرلان

للمرّة الأولى، قامت ناتاليا فوديانوفا، ملهمة دار "جيرلان" GUERLAIN، بابتكار مجموعة المكياج لديها بالتعاون مع أوليفييه إيشودوميزون، المدير الإبداعي لدى "جيرلان" GUERLAIN.

سيعود ريع جزء من أرباح مبيعات المجموعة إلى مؤسّسة Naked Heart Foundation التي قامت بتأسيسها ناتاليا فوديانوفا. إنّها تجربة فنيّة لم يسبق لها مثيل للمرأة التي تجسّد عطر "شاليمار" Shalimar في جميع أنحاء العالم. "أردتُ أن أُطلق تسمية "شاليمار" Shalimar على أوّل مجموعة لي، وذلك للإشادة بالعطر الذي أُمثّله منذ ثماني سنوات والذي يرمز إلى ارتباطي بدار "جيرلان" Guerlain.

يقوم هذا التعاون الجديد مع "جيرلان" Guerlain على الثقة المتبادلة. أنا أعرف أوليفييه منذ انطلاقتي؛ وهو شخص شديد الأهميّة بالنسبة لي وصديق عزيز على قلبي. لقد عملنا معاً حول هذا المشروع طوال عام مع كامل فريق التطوير. أحببتُ العمل على التركيبات والألوان، وعلى تصميم التوضيب. إنّه مثير جداً أن نرى تبلور أفكارنا وأمنياتنا، وأن نتمكّن من مشاركة ابتكارنا مع النساء حول العالم."

"أنا رومنسيّة كبيرة، ولطالما سحرتني أسطورة شاليمار التي تتلو قصّة الحب المليء بالشغف بين الشاه جاهان وزوجته الحبيبة الأميرة ممتاز ماهال. أردتُ أن أُعيد إحياء عظمة وغنى الإمبراطوريّة الهنديّة عبر مجموعتي. لذلك قمتُ بابتكار تصميم ذهبي وأزرق يذكّر بعلب المجوهرات الهنديّة لحزمة "ميتيوريت" Météorites هذه.

واستوحيتُ أيضاً في اختيار الألوان من المعادن والأحجار الثمينة: الذهب والصفير. فمن أجل أحمر الشفاه "كيسكيس" KissKiss، اخترتُ لون فوشيا دافئ وكثيف مثل الصبغات الهنديّة. أما لون "روج جي" Rouge G الداكن، يذكّرني بـ"البيندي"، تلك النقطة الحمراء التي تطبّقها النساء الهنديّات بين أعينهنّ والتي ترمز إلى المبدأ العالمي للخلق."

نصائح من ناتاليا فوديانوفا

"أقوم بتطبيق هذه البودرة على كفّ يدي ومعصمي، بالإضافة إلى وجهي وشعري. فينبعث عطر مرهف كيفما قمتُ بتحريك يديّ".

"سوفلو دور دو شاليمار" SOUFFLE D’OR DE SHALIMAR

بودرة متقزّحة ومعطّرة للجسم والشعر

إصدار محدود

"لقد اخترتُ هذه الألوان الثلاثة من الحبيبات بشكلٍ خاص لأنّها تذكّرني بألوان الفسيفساء في القصور الهنديّة. تقوم اللآلئ الزهريّة بتعزيز اللون الطبيعي للوجنتَين ونضارة لون البشرة؛ أما اللآلئ الزرقاء، فتحسّن لون البشرة غير المتجانس والهالات لداكنة، في حين تساهم اللآلئ الذهبيّة بزيادة دفء لون الوجنتَين وتعزيز إشراقهما".

"ميتيوريت بيرل دو ليجاند" MÉTÉORITES PERLES DE LÉGENDE

لآلئ بودرة معزّزة للإشراق

إصدار محدود

"إنّ علبة مجوهرات "روج جي" Rouge G والمرآة المدمجة فيها يجعلان من أحمر الشفاه هذا أحد مستحضرات الماكياج الضرورية بالنسبة لي. وأنا أحملها دائماً في حقيبتي من أجل القيام بلمسات مصححة سهلة في أيّ وقت".