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دللي بشرتك مع مستحضرات الإستحمام والعناية بالبشرة من لايف ستايل

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الإثنين 31-10-2016 15:54

انعمي بتجربة استثنائية مفعمة بالإنتعاش مع مجموعة مستحضرات الإستحمام المصنوعة يدوياً Soap Story التي تشمل صابون الحمام، ورغوة الحمام، وموس الجسم، ورذاذ الجسم، وحبيبات الصابون وزبدة الجسم بروائح لاتقاوم من الفواكه الطبيعية! وتتميز العلامة البريطانيةSoap Story بالجودة العالية الناتجة عن إستخدام أفضل أنواع المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على نضارته.
إمنحي بشرتك الدلال الذي تستحقه وتمتعي برائحة جذابة تدوم طويلاً مع المجموعة الشاملة للإستحمام المتوفرة الآن في جميع متاجر "لايف ستايل" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

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سيدتي