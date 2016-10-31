أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يستقبل رئيس بيلاروسيا

Google+ Print
محمد بن زايد يستقبل رئيس بيلاروسيا محمد بن زايد يستقبل رئيس بيلاروسيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه برئيس بيلاروسيا والوفد المرافق له وبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب لما فيه خير وصالح البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى دائما إلى تعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة .. مثنيا سموه على تطور مسار العلاقات مع جمهورية بيلاروسيا في ظل الإرادة القوية والرغبة المتينة من قيادتي البلدين في تنمية وتعزيز روابط الصداقة والتعاون الثنائي.

من جانبه أعرب الكسندر لوكاشينكو عن سعادته بمستوى العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين .. مؤكدا حرص بلاده على توثيق مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من تجربتها التنموية والعمرانية.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات والمستجدات الدولية والإقليمية وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للرئيس البيلاروسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية