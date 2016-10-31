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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب شرقا وشمالا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يتخللها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مع نشاط السحب مثيرة للغبار والأتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غربا والبحر متوسط الموج بوجه عام ويضطرب أحيانا خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية شرقية -  شمالية شرقية / 14 -  28 / 32  كم/ ساعة بوجه عام  يصل احيانا الى 40 كم/ساعة مع نشاط السحب.          

البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدمين إلى أربع أقدام قرب الساحل ومن ثلاث إلى خمس وسبع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 37 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و14 دقيقة مساء.  

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    33      23              80       20 .
> دبي                        35      25              75       25 .
> الشارقة                   35      21              75       30.
> عجمان                    34      22              85       25.
> أم القيوين                34       19             85        20 .
> رأس الخيمة             35       18             90        20 .
> الفجيرة                   34       25             70       25.
> العين                     34       21              75       20 .
> ليوا                       35      18               90       25 .
> الرويس                  33      21               80       20 .
> السلع                    33       22               85       20.
> دلما                      32      25               80       45 .
> طنب الصغرى          31      26               80       35 .
> طنب الكبرى            31     26               80       35 .
> أبوموسى               31      25               80       30.

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