بعد قليل.. رئيس الوزراء يتوجه إلى البرلمان لعرض قرار مد الطوارئ بسيناء

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، لمقر مجلس النواب لعرض تقرير الحكومة بشأن المشروعات التي انتهت منها، بجانب عرض قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء لمدة 3 أشهر، وتقرير حول جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

ومن المقرر أن يعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقريرًا حول أهم المشروعات التى انتهت منها الحكومة حتى سبتمبر 2016 وعلى مدار عام مضى خلال حضوره الجلسة العامة بمجلس النواب.

ويتضمن التقرير بيانات تفيد الانتهاء من 1637 مشروعًا، بينهم 1005 مشروعات ضمن 3006 مشروعات كانوا ببرنامج الحكومة، ويتضمن أيضا 501 مشروع فى قطاع الإسكان بإجمالى 136 ألفا و466 وحدة سكنية بتكلفة 16.60 مليار جنيه، لخدمة 685 ألفا و350 مواطنا، و49 مشروعًا فى قطاع الصرف الصحى، و43 بقطاع الصحة، و695 مدرسة بإجمالى 9938 فصل فى قطاع التعليم.