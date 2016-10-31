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محلل اقتصادي: حافز النمو في مصر الاستهلاك وليس الاستثمار

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محلل اقتصادي: حافز النمو في مصر الاستهلاك وليس الاستثمار محلل اقتصادي: حافز النمو في مصر الاستهلاك وليس الاستثمار

المحلل الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع

قال المحلل الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، إن نسبة النمو الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور شريف اسماعيل، وتصل إلى 4.3% في 2015-2016، هي نسبة جيدة كونها تقارب ضعف المتوسط العالمي، إلا أنها لا تزال بعيدًا عن المتوقع، مؤكدًا أن هذا المحفز لهذا النمو هو الاستهلاك وليست للإنتاج أو الاستثمار.

وأضاف نافع، خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن الفجوة في العجز بين الموازنة التقديرية والحساب الختامي يجب أن يُسأل فيها البرلمان قبل ، لأن البرلمان منوط به محاسبة ومسألة الحكومة فيما تحقق من الموازنة التقديرية ومالم يتحقق، تحاشيا لعدم تكرار الأمر في كل موازنة قادمة.

وأوضح نافع، أنه هناك رابط بين النمو وبين التوزيع، فإذا استقر النمو بشكل مستدام لفترة طويلة وتحقق فيه شرط كونه نمو احتوائي، أي أن ثماره تصل لأكبر عدد ممكن من السكان، فسيكون هذا النمو جيدًا، مشددًا على أن تلك الاستدامة تقتضي أن يكون الحافز لها غير استهلاكي كما هو الحال في .

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