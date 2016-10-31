أحمد الشيخ : لن أتنازل عن العودة للنادي الأهلي

أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لفريق مصر المقاصة، أنه لن يتنازل عن حلم العودة للقلعة الحمراء خلال أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف الشيخ في تصريحات إذاعية أنه لن أتنازل عن العودة للأهلي، ومارتن يول كان سببًا في جلوسي على دكة البدلاء طوال فترة وجودي بالقلعة الحمراء.

وتابع هداف الدورى الممتاز أن الكثير انتقدوه أثناء لعبه للأهلي رغم أنه خلال 11 شهرًا لم يلعب مباراتين متتاليين بشكل أساسي، ورغم ذلك سجل هدفًا فى ديروط بكأس مصر وسجل هدف الفوز على روما الإيطالي في اللقاء الودي.

وأوضح “الشيخ” أن جماهير الأهلي تقابله في الشوارع وتطالبه بالعودة للفريق الأحمر بأقصى سرعة وبالفعل فهو يعشق هذه الجماهير وكذلك جماهير الفيوم الوفية.

وعن فرص تألق ميدو جابر لاعب المقاصة السابق والأهلي حاليًا مع الفريق الأحمر، علق “الشيخ” بالتأكيد أنه يتمنى التوفيق لميدو.

ويحتل أحمد الشيخ صدارة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 8 أهداف فى 7 جولات.

أ ش أ