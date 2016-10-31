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«راخوي» يحلف اليمين رئيسًا لوزراء إسبانيا

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«راخوي» يحلف اليمين رئيسًا لوزراء إسبانيا «راخوي» يحلف اليمين رئيسًا لوزراء إسبانيا

ماريانو راخوي

أقسم القائم بأعمال رئيس الوزراء في إسبانيا ماريانو راخوي، اليوم الاثنين، اليمين رئيسًا للحكومة الجديدة، فيما من المتوقع أن يعلن عن أسماء أعضاء حكومته الخميس المقبل.

وذكرت قناة “إيه بي سي” الأمريكية أن ملك البلاد فيليبي السادس رأس مراسم حلف اليمين التي أجريت في القصر الملكي، لافتة إلى أن فوز راخوي في اقتراع الثقة بالبرلمان السبت الماضي قد أنهى حالة الجمود السياسي بالبلاد.

وأضافت الشبكة أن أكبر التحديات أمام حكومة راخوي هو تمرير ميزانية عام 2017، والتي يجب أن توفر 5.5 مليار يورو عبر الاقتطاعات أو رفع الضرائب للوصول لنسبة العجز المتفق عليها مع سلطات الاتحاد الأوروبي.

ويعد فوز راخوي بمنصب رئيس الوزراء هو عودة لحزب “الشعب” المحافظ إلى السلطة بعد إجراء انتخابات غير حاسمة لمرتين تركت البلاد في حالة تخبط سياسي طوال العشرة أشهر الماضية.

أ ش أ

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