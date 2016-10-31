«سياسى»: مصر تتصدر مواجهة مخطط الشرق الأوسط الجديد وتتحمل أكثر من طاقتها

قال المحلل السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن انتخاب “ميشيل عون” رئيسًا للبنان بعد أربع جولات تصويت يعكس الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، معتبرًا إياه رسالة أو مؤشر لما سيحدث بعد عملية الانتخاب، مؤكدًا أنه لم يعد من المهم الانتخاب بل ماذا سيحدث بعده.

وأضاف الرز، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أنه ليس متفائل كثيرًا بعد انتخاب عون، لأن المنطقة العربية تعيش على فوهة بركان، مشيرًا إلى أن هناك متغيرات أساسية تحدث في سوريا وفي العراق، كما أن اليمن مرشحة لتغييرات جديدة قد تحدث بها، ورأى أن مصر تتصدر مواجهة “مخطط الشرق الأوسط الجديد” وتتحمل بكل طاقتها وأكبر منها مواجهة هذا المخطط.

وأوضح الرز، أن المخطط الأمريكي الغربي المسمى “الشرق الأوسط الجديد”، لم يتوقف أو يتراجع ورغم أن قدرته ضعفت نظرًا للموقف المصري إلا أنه يحاول أن يستأنف مسيرته الأساسية.