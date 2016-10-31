الليلة.. السهلي تناقش مستقبل مشروعات تنمية سيناء في «يوم بيوم»

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «يوم بيوم» على شاشة النهار اليوم، الدكتور حسن فهمي رئيس الشركة الوطنية للاستثمار في سيناء، للحديث عن مشروعات تنمية أرض الفيروز بعد تأسيس الشركة، ومن يحق له شراء أسهمها، وما أهمية أن تكون الأولوية لأبناء سيناء.

وتناقش السهلي خلال الفقرة الثانية مع اللواء دكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، ملف استراتيجية تعامل الحكومة مع الأزمات وكيفية مواجهتها، وهل نحن بحاجة لمجلس أعلى لإدارة الأزمات أو تشكيل وزارة أزمات، وكيف تستفيد الحكومة من أخطائها حتي لا تتكرر كارثة السيول الأخيرة في رأس غارب والصعيد.

وتذاع الحلقة على قناة النهار اليوم الساعة 10 مساءً.