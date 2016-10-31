إرشادات للسائحين في "روما"

ايطاليا هي إحدى الوجهات السياحيّة الأوروبيّة الأكثر شهرةً، ولا سيّما العاصمة "روما". وامتثالًا بالمثال القائل: "ودارهم ما دمت في دارهم، وأَرْضهم ما دمت في أرضهم"، تنفع الإرشادات الآتية السائحين في إيطاليا:

| يمتنع الإيطاليون عن شرب القهوة في المقاهي، بعد الثالثة عصرًا، وهم يتناولون البيتزا على وجبة العشاء وليس الغداء.

| يرتدي الإيطاليون الملابس بمقاسات أجسامهم بالضبط، بعيداً عن الأزياء الفضفاضة أو الرياضيّة. ومهما كانت الحرارة حارقةً، يلبس الرجل الإيطالي قميصًا مغلق الأزرار وسروالًا ضيّقًا. أمّا المرأة فتغطي كتفيها وركبتيها عند زيارة الصروح الدينية.

| من المعروف أن حركة المرور فوضوية في الأراضي الإيطاليّة، ولا سيّما في "روما"، وأن الناس يركنون سيّاراتهم بطريقةٍ تجافي التنسيق. لذا، عند سماع أبواق السيارات وصراخ السائقين يُفضّل تجاهلهم، بعيداً عن الردّ عليهم أو الشجار معهم، مع التحلّي بالثقة أثناء عبور الشارع، لأن الخوف سيردع عن تجاوز الطريق. ويفضّل استخدام ممرّ المشاة عند الإمكان.

| لا يرمي الإيطاليّون النقود المعدنيّة في أي من النوافير العامّة، باستثناء نافورة "تريفي".

| ترتفع أسعار الوجبات الخفيفة في المطاعم وسط "روما"، لذا يفضّل قصد الأسواق المنظّمة في الهواء الطلق للتبضع وشراء الفاكهة الطازجة.

| لا يترك الإيطاليون "البقشيش" في المطاعم، لأنّه مشمول في الفاتورة، التي من المتوقع أن تصل إلى الطاولة، حتى قبل طلبها.

| لا يلمس الإيطاليون البضائع في البقالة، قبل الإفصاح للبائع عن طلباتهم.

| لا يتناول الإيطاليون الأطعمة أثناء المشي في الشوارع، باستثناء الـ"آيس كريم"، لأن احترام الطعام من شيم الشعب الإيطالي.