"الزراعة " تخصص أراضى لإنشاء 9 مدارس و 4 محطات صرف صحى بالشرقية

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استثناء بعض المواقع لإنشاء مدارس ومشروعات ذات النفع بمراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على مشكلة تكدس الفصول ونظام الفترتين وخدمة المواطنين .

وبعد موافقة وزير الزراعة تعتزم محافظة الشرقية إنشاء 9 مدارس فى صطيفة بمركز الزقازيق، وصفط زريق بديرب نجم، وقصاصين الشرق بالحسينية، وكفر العزازي بأبو حماد، وأبو حريز بكفر صقر، وكفر الأعصر بأبو كبير، وكفر علي الغالي، وسنهوا، والصعايدة بمركز منيا القمح.

كما سيتم إنشاء مشروعات ذات النفع العام، منها 4 محطات صرف صحي في منشأه الدبيكي بالحسينية، ومركز منيا القمح والعصلوجى وقصاصين الازهار بأولاد صقر، فضلا عن اقامة مركز شباب في طحلة بردين ومسجد في منشأه صهبرة بديرب نجم.