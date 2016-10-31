مجلس مدينة رأس غارب يدعو متضررى السيول لتسجيل بياناتهم لحصر التلفيات

دعا مجلس مدينة رأس غارب أصحاب المنازل التى تعرضت للانهيار والتصدع جراء السيول بالمدينة، التوجه لمبنى الوحدة المحلية، لتسجيل بياناتهم، والمنطقة التى يقع بها المنزل .

وأضاف مجلس مدينة غارب فى بيان، نشره عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة رأس غارب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن اللجنة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تتواصل معهم لحصر التلفيات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما أعلن مجلس مدينة غارب فى بيان آخر ، دعوة الأسر المتضررة من السيول والتى لم تجد مسكنا لها بالتوجه لمجلس مدينة غارب لتسكينها بالفنادق الواقعة بالمدينة .