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رئيس البرلمان العربي يهنئ الشعب اللبناني بانتخاب «عون» رئيسًا لـ لبنان

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رئيس البرلمان العربي يهنئ الشعب اللبناني بانتخاب «عون» رئيسًا لـ لبنان رئيس البرلمان العربي يهنئ الشعب اللبناني بانتخاب «عون» رئيسًا لـ لبنان

أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي

هنأ أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، الشعب اللبناني بانتخاب فخامة الرئيس ميشال عون، رئيسًا للجمهورية متمنيًا له الخير والسلام، وعهدًا جديدًا من التنمية والاستقرار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أخلص التهاني وأصدق التبريكات للرئيس ميشال عون، على الثقة الكبيرة التي منحها إياها الشعب اللبناني عن طريق ممثليه في مجلس النواب، لقيادة مسيرة الاستقرار والتنمية خلال الفترة القادمة الهامة في تاريخ لبنان، داعيًا المولى عز وجل أن يعينه للمضي قدمًا نحو تحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من نمو وازدهار، وأن يوفق ويسدد الله كل خطواته لما فيه خير وعز ورفعة الجمهورية اللبنانية وتعزيز العمل العربي المشترك خدمة للشعب العربي الكبير.

وجاء ذلك من خلال رسالة التهنئة التي بعثها اليوم، رئيس البرلمان العربي، إلى فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري.

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