اعتقال إيرانيين أحيوا ذكرى أحد ملوك الفرس

اعتقلت السلطات الإيرانية منظمي مسيرة قرب قبر كورش الكبير ملك فارس القديم شارك فيها الآلاف لإحياء مجد إيران قبل الإسلام.

وبحسب “رويترز”، شاركت حشود أغلبها من الشبان الإيرانيين في المسيرة قرب مدينة باساركاد القديمة في إقليم فارس بوسط البلاد يوم الجمعة لإحياء ذكرى يوم كورش الذي لا يعد مناسبة رسمية في البلاد.

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المشاركين في المسيرة يهتفون “إيران بلدنا وكورش أبانا”، ولم يتسن لرويترز التحقق من مقاطع الفيديو على نحو مستقل.

وذكرت وكالة فارس للأنباء نقلا عن علي صالحي ممثل الادعاء في مدينة شيراز عاصمة الإقليم اليوم الاثنين “اعتقل الزعماء الرئيسيون والمنظمون لهذا الحشد الذين رددوا شعارات غير تقليدية ضد قيم الجمهورية الإسلامية.”

وندد آية الله نوري حامداني وهو رجل دين شيعي كبير بالحشد وبالمشاركين فيه يوم الأحد.

ونقلت الوكالة عنه قوله “هؤلاء الناس ضد الثورة، أتعجب كيف يمكنهم الاحتشاد حول قبر كورش وترديد نفس الهتافات “لكورش” التي نرددها لزعيمنا الأعلى.”

وقال مسؤول قضائي اليوم الاثنين إن أجهزة المخابرات والأمن كانت تراقب منظمي الحدث منذ وقت طويل وإنهم سيواجهون المحاكمة، ولا يوجد ما يشير إلى عدد المنظمين الذين اعتقلوا.

وبعد المسيرة دارت مناقشات حامية على وسائل التواصل الاجتماعي وصدرت ردود فعل قاسية من أنصار الحكومة الإسلامية في إيران لأن عددا قليلا من المشاركين في المسيرة رددوا هتافات مناهضة للعرب ودعما للزعيم السابق محمد رضا شاه.

ويشعر رجال الدين في إيران بامتعاض من الحركات القومية التي تستند إلى مجد البلاد قبل الإسلام خاصة لأن الشاه السابق الذي استمر حكمه إلى أن قامت الثورة عام 1979 ربط حكمه بكورش الكبير مؤسس الامبراطورية الفارسية القديمة واحتفل بمرور 2500 عاما على الملكية المتصلة في إيران.