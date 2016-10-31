مؤتمر الشباب .. ملاحظات صحفي | بقلم أحمد الطاهري

ربما تأخرت الكتابة .. وانتهى الحدث .. ولكن الحديث مازال ممكنًا عن ما جرى خلال 72 ساعة في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان المؤتمر السنوي الأول للشباب والذي انعقد برعاية وحضور حقيقي وليس رمزي للسيد رئيس الجمهورية.

وقديمًا قالوا إن الصحافة توثيق .. وكل مقال رأى في حد ذاته يشكل وثيقة ضمير لكاتبه وسطر في تاريخ المجتمع .. ومن هذه الزاوية نسجل ما رصدناه وما نعتقد أنه قد يشكل وجهة من النظر حول المشهد.

من ناحية الشكل نجحت مؤسسة الرئاسة دون مجاملة في تنظيم محفل ضخم آلة العمل به لاتنقطع بنظام احترافي متناهي، يدركه من سبق وشارك في محافل حوارية مماثلة في الغرب.

أثبتت أيضًا ثقتها بنفسها من خلال دعوة عدد من المعارضين والمختلفين مع توجهات وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن كان هناك جدل حول بعض الوجوه .. ولا أُخفي سرًا أنني تأزمت عندما رأيت سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية أيام أحداث ثورة يناير، تلك القضية التي سعى البعض من خلالها إلى الطعن فى مؤسستنا العسكرية ومازال أرشيف ما كتب في الإعلام الغربي متاحًا على الإنترنت .. ولدي من الصراحة أن اقول إنني لو كنت أعلم مسبقًا بتواجدها لكنت ترددت فى المشاركة من الأساس .. ولكن في النهاية تبقى هذه وجهة نظر صحفي .. له موقف محدد من كل ماجرى على أرض مصر من 25 يناير 2011 وحتى يومنا هذا.. وتبقى للإدارة السياسية تقديراتها التي من المؤكد أنها تتسم برؤية أكثر اتساعًا، ونتفهم أن هذة الإدارة عليها أن تتعامل مع الجميع وتتفاعل مع الجميع وتلم شمل الجمع لأن مسؤوليتها لا تتجه ناحية طرف أو فصيل سياسي بعينه ولكن تجاه الشعب المصري بكل مكوناته.

أما من ناحية المضمون ففعليًا كانت مصر بحاجة إلى حوار جاد على أي مستوى، وفاق ما تحقق فى شرم الشيخ مستوى التوقع .. الكل كان بحاجة إلى أن يتحدث .. الكل له كلمة فيما يحدث ويجرى .. الحوار العام هو شهيق وزفير الأمة وغيابه يجعل الكل يعاني من ضيق في التنفس .. ومن هنا كانت القاعات مصدرًا للطاقة الإيجابية العامة وبمعنى آخر أوكسجين جماعي شباب ومسئولين وكتاب وإعلاميين حتى هؤلاء الذين لم يدركوا الحدث أدركهم الحديث.

على الهامش لفت الانتباه انتقال نشطاء السوشيال ميديا من “فيس بوك” و”تويتر” إلى قاعات الاجتماعات .. أمر جيد أن تنزل بهم الدولة من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع .. بعضهم علق على صدره بادج يعرفه بأنه شخصية عامة .. لا عيب قد يكونوا كذلك ونحن لا نعرف .. ولكن كل ما أخشاه أن يكون الاهتمام الزائد من الدولة كلها بمختلف مؤسساتها وليست الإدارة السياسية فحسب بمسألة “السوشيال ميديا” قد يقلب المعادلة فتسحب طاقة الدولة إلى العالم الافتراضى بينما الواقع في أمس الحاجة اليها.

بطبيعة الحال كان الاهتمام بالنسبة لي يتجه نحو مناقشات في قاعة جانبية خصصت لورش عمل المشاركة السياسية على مدار الثلاث أيام .. وكان الانتباه يسحب نفسه عند الحديث عن الإعلام وقضيته فهو المتهم الأول دائمًا وهو اتهام كثيرًا ما يكون فى محله مع أن إبعاد الصورة تقول إنه ليس المسئول الوحيد .. إذ كيف ينتظر الجميع إعلام منظم في زمن تمضي فيه مصر بلا سياسة إعلامية واضحة الأهداف وربما تكون هي الوحيدة في عالم اليوم التي تتعامل مع الإعلام بهذا الشكل وذلك بسبب خلط رغبة الدولة في عدم التدخل بمسألة التخطيط السياسي للأهداف الإعلامية.

ولكن في القاعة الكبرى .. كان لقاء الكلاسيكو الإعلامي بحضور السيد رئيس الجمهورية وعلى المنصة تواجد قامات إعلامية نكن لها كل الاحترام وبالطبع كان نجم الشباك هو الاستاذ إبراهيم عيسى والذي انتظره من يؤيد أفكاره ومن يعارضها.

ولعل الجميع قد تابع مجريات الحوار الذي جرى وليس هناك داع لتكراره ولكن قد نسجل رؤيتنا للمشهد .. أجواء داخل القاعة كانت تعكس ثقافة تشجيع اللعبة الحلوة .. كان التصفيق يلاحق الجميع .. وبالتالي لم تعكس القاعة تبنيها لشكل إعلامي أو ميلها تجاه خطاب إعلامي محدد .. وقفة الاستاذ مكرم محمد أحمد ردت الاعتبار للجماعة الصحفية برمتها سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة .. في تقديري دخل الاستاذ إبراهيم عيسى بمنهج ترجمة في اليوم التالي بجريدته المقال .. وهو أن يخرج من القاعة بمنطق لكم دولتكم ولي شعبي .. وإن كان قد استعمل رد غريب في فرضية منطقية .. كانت الفرضية هي رفض الوصاية على الرأي وأن هناك اختراع اسمه ريموت كنترول بإمكان الجميع استخدامه لتغيير المحطة !!

> هذا الدفع عندما يأتي من رئيس قناة “التيت” التي تقدم رقص شرقي لو كان له نصيب من التواجد على المنصة كان يمكن قبوله .. ولكن عندما يأتي من إبراهيم عيسى يكون صادمًا لأن القصة ليست وصاية على الرأي ولكن مصداقية الرأي وسلامته لأنه يشكل وعيًا وبالتالي لايصح أن يكون الرأي مضللًا.

جاء بعد ذلك لقاء بالغ الأهمية دعا إليه السيد رئيس الجمهورية ليتحاور مع شباب الجامعات والبرنامج الرئاسي والصحافة والإعلام .. كان المدة المحددة للقاء 45 دقيقة واستمر لنحو الساعتين وأكثر قليلًا .. اتسم بالمصارحة والشفافية وكان الحديث مفتوحًا بلا قيود .. كان الرئيس كعادته مرحبًا متواضعًا مستوعبًا مجددًا لأهمية وحدة المصريين واصطفافهم وهي وحدها التي تجعله يواجه أعباء المرحلة التي أصبحت حاضرة داخليًا وخارجيًا.

ومن مجمل المناقشات بما فيها لقاء السيد الرئيس، كونت انطباعًا عامًا على شريحة مختلفة من الشباب إذ شكل المؤتمر جمعية عمومية مصغرة للشباب من الأسكندرية لأسوان .. الشباب في الأقاليم يرى الإنجاز في حدود قريته أو محافظته ويتعامل معها بتعصب شديد، وكذلك تنحصر المشكلات أمام عينه في مشاكل القرية أو المحافظة ويتعامل معها أيضًا بتعصب شديد .. ولا ينطلق الأفق للشأن المصري العام وإن انطلق يكون مروره عابرًا .. وهو ما يؤشر إلى أهمية انتخابات المحليات المقبلة ومايمكن أن تمثله بالسلب والإيجاب في حياة المصريين بشكل عام وليس فقط الشباب.

وذهبنا إلى بهجة حفل الختام .. والذي لم يخل من رسائل .. الأولى كانت في أغنية جمعت بين فن “الاندرجراوند” ممثلًا في فريق بلاك تيما الذي كان إحدى علامات ثورة يناير، وبين موسيقى الفنان العالمي عمرو مصطفى والمعروف عنه مواقف وطنية وسياسية محدده فكان النغم والغنوة في حد ذاتها تعكس تصالح بين أفكار مختلفة.

وكذلك التكريم الذي قدمه السيد الرئيس لنماذج مختلفة من الشباب واستوقفني تكريم مخرج عمل درامي وهو “جراند اوتيل” وهي رسالة أن الدولة تدعم الفن الراقي وهي رسالة تبرز عنصر رئيسي في الشخصية المصرية.

أعلن السيد الرئيس في ختام المؤتمر قرارات مهمة من بينها تشكيل لجنة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين وكذلك مناقشة تعديلات وضعها الشباب بالنسبه لقانون التظاهر .. وبالفعل أعلنت مؤسسة الرئاسة بعد المؤتمر عن بداية تفعيل اللجنة ولكننا ننتظر طرح التعديلات التي وضعها الشباب بالنسبة لقانون تنظيم التظاهر على الرأي العام .. فقد يكون لنا فيها رأي .. قد نتفق أو نختلف .. مبروك لمصر تجربة جديرة بتسجيل الاحترام والإعجاب .. مبروك لمصر شبابها.