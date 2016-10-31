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هيلاري كلينتون تستعين بالنجوم للخروج من أزمتها قبل ساعة الحسم

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الإثنين 31-10-2016 13:27

لجأت مرشحة الحزب الديمقراطي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون Hillary Clinton إلى المشاهير على أمل أن يساعدها ذلك في الفوز في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر-تشرين الثاني، لا سيما بعد تفاقم قضية البريد الإلكتروني الخاص.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قال يوم الجمعة إنه يحقق في مزيد من رسائل البريد الإلكتروني ضمن تحقيقات في استخدام كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص في تطور مفاجئ سيستمر على الأرجح في جذب تغطية إعلامية كبيرة حتى يوم الانتخابات.

وقد تصدرت أخبار إحياء الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز Jennifer Lopez حفلاً مجانياً في ميامي عناوين الأخبار ضمن مساعي الاستعانة بالنجوم للتشجيع على الخروج للتصويت وتحفيز المتطوعين.

وأمام معجبيها الذين تعالت صيحاتهم وهم يرقصون تحت الأمطار مع تساقط قصاصات الورق الملون بالأحمر والأبيض والأزرق قالت لوبيز: "نحن في مفترق طرق وعلينا أن نأخذ الطريق السليم صوب المستقبل".

وحفل لوبيز هو الأول من ثلاثة حفلات تُنظم في الولايات التي تريد كلينتون التغلب فيها على دونالد Donald Trump مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية كما أنها تمنح وزيرة الخارجية السابقة فرصة للتواصل مع أناس كافحت أحيانا من أجل التواصل معهم.

وستصعد كلينتون الأسبوع الجاري إلى خشبة المسرح مع مغني الراب جاي زي Jay Z في كليفلاند ثم مع المغنية كايتي بيري Katy Perry في فيلادلفيا في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

 

 

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