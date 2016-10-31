«في بيتنا ضيف» كوميديا عائلية على تلفزيون دبي

بين الكوميديا الراقية ورسم الابتسامة على الوجوه، يعود النجم السعودي فايز المالكي؛ ليطل على الجمهور العربي من خلال شاشة تلفزيون دبي، بعد تجربته الناجحة في برنامج «الليلة مع فايز» وغيرها من الأعمال والبرامج التي كرست نجوميته وخفة الظل التي يتمتع بها.

«في بيتنا ضيف» عنوان البرنامج الجديد بشكله ومضمونه الذي اختارته إدارة تلفزيون دبي، ليقدم المالكي ضيوفه وأصدقاءه من مختلف البلدان العربية، مع عائلته الجديدة وخالته، التي قرر أن يزورها ويطمئن على صحتها، فتنقلب حياته رأساً على عقب، ويجد نفسه مضطراً للبقاء معها؛ لمساعدتها على تقويم وتهذيب الأولاد الذين قدموا نماذج طريفة لتعاملهم مع الضيوف، وتصرفاتهم في المنزل طوال الوقت.

كوميديا عائلية

خفة دم فايز المالكي بدت واضحة منذ اللحظات الأولى لوصوله إلى منزل خالته درية، برفقة سيد أبو حفيظة، وتعرفه على أفراد أسرة خالته وهم: رانيا التي تتابع الأفلام وتحب الشهرة وتحلم بالزواج، ورويدة المعروفة بهوسها في السوشال ميديا، وكريم ورندة أولاد ربيع الذي يعتبر نفسه جنتل مان وجذاب، وزوجته ريم، حيث يحتدم النقاش بطريقة كوميدية، لنتعرف عن سر اسم «أبو حفيظة»، وعلاقته بحفظ جدول الضرب، قبل أن يأتي طبق الشاي والكعك، وينتقل الجمهور إلى متابعة لحظات دخول شيماء، وترحيب العائلة بها، وحديث فايز الطريف معها.

ولأن عنوان الحلقة «آداب الزيارات»، كان لا بد من العودة إلى «أبو حفيظة»، الذي قرر البقاء أطول وقت ممكن في منزل الخالة دريّة، لدرجة أن الجميع قرر التظاهر بالنوم، حيث لم تنفع هذه الحيلة، الأمر الذي اضطر الخالة إلى طلبها منه بمغادرة المنزل، على عكس شيماء سيف، التي بدت في موقف أكثر طرفة وهي تغادر المنزل على إيقاع أغنية شهيرة.

ولا تنتهي هذه الحلقة، من دون أن يقوم فايز بتسجيل مذكراته عن طريق الحاسوب، والحديث عن انطباعاته عن هذا اليوم، الذي اتسم بزيارة سيد أبو حفيظة وشيماء سيف، وما قدماه من نموذج كوميدي طريف حول الآداب والزيارات العائلية وكيفية التعامل معها.

بذخ إنتاجي

منذ اللحظات الأولى لبدء الحلقة الأولى على شاشة تلفزيون دبي، بدا واضحاً البذخ الإنتاجي، والحرص على تقديم أجواء واقعية عصرية لمنزل الخالة دريّة، المكان الذي تدور فيه أحداث البرنامج الجديد، كذلك طريقة التصوير وزوايا الكاميرات واللقطات التي بدت متناغمة مع السيناريو المكتوب للبرنامج، والذي استطاع الخروج بحرفية وتلقائية من أجواء الأسئلة التقليدية، فلم تخلُ أجواء البرنامج في حلقته الأولى من الكوميديا في إجابات الضيوف، والأجواء الطريفة وطريقة التعامل مع الحدث الدرامي في كل مشهد، لتصب جميعها في مصلحة البرنامج الجديد الذي يمكن وصفه بالعائلي القادر على رسم البسمة على وجوه جميع أفراد الأسرة؛ لما يقدمه من رؤية جديدة لأجواء الكوميديا الراقية في قالب برامجي مبتكر.

هذا وسيحلّ النجم اللبناني يوسف الخال ضيفاً جديداً في الحلقة الثانية في موضوع عنوانه «التسامح»، حيث تبث حلقات البرنامج مساء الإثنين (24 أكتوبر) الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 بتوقيت غرينتش، والإعادة صباح الثلاثاء الساعة: 05:00 ومنتصف النهار، والسبت الساعة: 09:00 صباحاً ومنتصف الليل، بتوقيت الإمارات.