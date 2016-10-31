بعد 5 أعوام..أديل تقرر الزواج

قرّرت النجمة البريطانية الشهيرة أديل Adele الزواج رسمياً بعد ارتباط دام حتى الآن حوالى 5 أعوام بحبيبها ووالد ابنها سايمون كونكي Simon Konecki البالغ من العمر 42 عاماً؛ وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام عالمية من أنّ النجمة البالغة من العمر 28 عاماً تنوي الارتباط رسمياً بحبيبها، باعتبار أنّه حان وقت الزواج.

وقد أحدث الخبر ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بدأ محبّو النجمة بإرسال التهاني لها والتعبير عن سعادتهم.

يُشار إلى أنّ أديل أعلنت مؤخّراً أنّها تفكّر جدّياً باعتزال الجولات الغنائية لمدة 10 أعوام، لأنها تريد أن تقضي وقتاً أطول مع ابنها أنجيلو في طفولته، خصوصاً أنه أصبح جاهزاً لدخول المدرسة، كما أنها تفكّر في الإنجاب مجدداً.

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