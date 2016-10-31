هل ستعوض مريم أوزيرلي فشلها في "ملكة الليل" بفيلمها الجديد مع هذا النجم؟

عمان- سميرة حسنين

في الوقت الذي تجد بعض شركات الإنتاج التركية صعوبة في الإتفاق معها على بطولة مسلسل درامي جديد بعد فشل مسلسلها الأخير "ملكة الليل" مع مراد يلدريم الشهير بأمير، وصار من الشبه مؤكد عدم قبولها الحلول ضيفة شرف في الموسم الثاني من مسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم"، وافقت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام مشاركة صديقها الممثل والمغني والمخرج والسيناريست التركي الوسيم أوزجان دنيز الشهير بعمران في "لعبة القدر" بطولة فيلمه السينمائي الجديد "الجانب الآخر" بالإضافة إلى قبولها وجود بطلة ثانية هي الممثلة آصلي إينفر التي حقق فيلمها الأخير "أنا وأخي " مع حبيبها المغني مراد بوز وصديقهما الممثل بوراك أوزجيفيت أعلى الإيرادات في تركيا والخارج، فزاد الطلب عليها سينمائياً لكنها هي الأخرى اختارت العمل مع أوزجان دنيز على غيره من النجوم السينمائيين.

وشهد تصوير وبروفات اليوم الأول بين أبطال فيلم "الجانب الآخر" الثلاثة إهتمام الصحافة التركية،حيث أقام أوزجان دنيز احتفالاً بسيطاً،وقدم الحلويات لفريق فيلمه،وبدأوا العمل بروح حماسية حلوة كشفت وجود كيمياء عالية بين الممثل أوزجان دنيز وبطلتيه الجميلتين: مريم أوزيرلي وآصلي إينفر.