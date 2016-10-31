بروتوكول تعاون بين «باب رزق» والصندوق الاجتماعي للتنمية

قال رئيس قطاع خدمة العملاء بالصندوق الاجتماعي للتنمية أثناء مداخلة تليفونية لبرنامج “باب رزق”، والمذاع على 105.3 إذاعة نغم “إف إم”، ردًا على سؤال، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لعمل مشروع صغير من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية؟، قال إن هناك تسهيل في المكاتب الخاصة بالصندوق، وأنه يوجد 31 مكتب في جميع محافظات الجمهورية، كما حُددت الخدمات التي يقدمها الصندوق، وهي “خدمات مالية، وقروض، ودراسات جدوى، وخدمات غير مالية، واستخراج تراخيص، و بطاقة ضريبية، وباقي التصاريح من خلال شباك واحد للتسهيل على المواطنين”.

ووضح رئيس القطاع، أحجام المشروعات، فقال إن المشروعات الصغيرة تبدأ من 10 ألف مشروع لـ 2 مليون جنيه، و منتهية الصغر من 500 لـ 10 الف جنيه، و بعض المشروعات الصناعية قد تصل لـ 5 مليون جنيه، كما حدد الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع صغير أو مشروع متنهي الصغر بتحديد فكرة المشروع و يتم عمل دراسة جدوي للمشروع في الصندوق.

و يتم عمل برامج تدريبيبة للمتدربين، أما الضمانات الشخصية المطلوبة فهى، “الأقارب” و لا تحتاج الى المرتبات، و يتعاون الصندوق لتطوير المشروعات القائمة فعلًا.

ويذكر أن، برنامج “باب رزق”، من تقديم الكاتب يسري الفخراني، و يذاع من الأحد للخميس، الساعة الرابعة مساء.