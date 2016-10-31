مقتل 3 جنود أتراك و4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في اشتباكات

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود أتراك وأربعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا، اليوم الإثنين، خلال اشتباكات في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وبحسب “رويترز”، أضافت المصادر إن الجنود كانوا في عملية في مقاطعة داجليجا من إقليم هكاري المحاذي لحدود العراق عندما اندلعت الاشتباكات وأضافوا أن جنديا تركيا أصيب أيضا خلال الاشتباكات.

واجتاح العنف جنوب شرق تركيا منذ انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في يوليو تموز من العام الماضي.

وقال وزارة الداخلية اليوم الاثنين إن 28 من عناصر حزب العمال الكردستاني “تم تحييدهم” في عملية أمنية على مدى الأسبوع الماضي.