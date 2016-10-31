إنشاء 20 مدرسة جديدة بمراكز محافظة الفيوم

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، أنه سيتم إنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والقضاء على مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية.

وقال “المحافظ” في تصريح صحفي، إنه سيتم إنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف مراكز المحافظة بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والقضاء على مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية والتخلص من مشكلة الفترة الثانية فى عدد من المدارس.

وأوضح، أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على طلب المحافظة بإقامة 5 مدارس جديدة بكلٍ من مركزى طامية ويوسف الصديق، ومدرستين بكلٍ من مركزى الفيوم وإطسا، و3 مدارس بكلٍ من سنورس وأبشواى، مشيراً أن المدارس الجديدة تشمل مدرسة الإعلام للتعليم الأساسى على مساحة 10 قراريط و18 سهماً، ومجمع مدارس الشيخ فضل على مساحة فدان واحد بمركز الفيوم، ومدرسة للتعليم الأساسى بناحية زكريا بدوى عتامنة المزارعة على مساحة 16 قيراط، ومدرسة أخرى للتعليم الأساسى بمنطقة الدبيكى على مساحة 15 فدان بمركز إطسا، و 5 مدارس بمركز يوسف الصديق منها 4 مدارس للتعليم الأساسى بمناطق الناموس .