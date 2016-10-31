48% من الروس قلقون من حرب عالمية ثالثة في سوريا

كشف مركز ليفادا وهو أكبر جهة مستقلة لاستطلاعات الرأي في روسيا اليوم الإثنين أن نحو نصف الروس، 48%، يشعرون بالقلق من إمكانية أن تؤدي توترات بلادهم مع الغرب بشأن الصراع في سوريا إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأبدى 52% موافقتهم على حملة القصف التي تنفذها روسيا في سوريا، بحسب سؤال آخر في الاستطلاع، الذي أجري الأسبوع الماضي بين 1600 بالغاً في روسيا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتنفذ روسيا حملة قصف ضد جماعات مسلحة في سوريا منذ أكثر من عام دعماً للحكومة السورية، وهي حليف منذ فترة طويلة، غير أن الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تدعم بعض الجماعات المسلحة في سوريا التي تسعى للإطاحة بالحكومة.

وهددت روسيا الشهر الجاري بالرد بالقوة في حال قصفت الولايات المتحدة موقعاً عسكرياً سورياً يتواجد فيه الجنود الروس.