عبد العال مطالبا النواب بالهدوء: نملك سحب الثقة..والرسالة وصلت للحكومة

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، بالهدوء أثناء مناقشة بعض الطلبات، فى ظل مطالبة بعض النواب بسحب الثقة من الحكومة والانفعال أثناء الحديث.

وقال "عبد العال" للنواب: "نحن فى حفرة واحدة، وهناك متربصون كثر، ويجب ألا يستثمر أحد توجهات هذا المجلس، وعملية سحب الثقة من الحكومة نحن نملكها، والاستجوابات نملكها، ويجب أن تكون المناقشة هادئة، ونوصل رسالة للرأى العام بأن المجلس يدافع عن قضاياه ومشاكله".

وتابع "عبد العال": "نحن أصحاب القرار دائما، ونجبر الحكومة على أن تغير سياساتها، والبعض يحاول استغلال حديث المجلس عن المشاكل، الرسالة وصلت قوية للحكومة ووصلتنا جميعا ووصلت الشارع المصرى، والجميع يرى الحكومة أحيانا رد الفعل لديها بطىء وتفتقد الأساليب العلمية فى معالجة الأزمات".