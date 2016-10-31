أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31 / 10 / 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31 / 10 / 2016

>

الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

على الصعيد المهنى..

الالتزام بقاعدة واحدة يسر عليها جميع أفراد العمل تعيد الانضباط إلى أجواء العمل وستجعلها تسير بشكل إيجابى ، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وعليك أن تصدر روح المرونة هذه إلى باقى الزملاء حتى تسود أجواء الألفة وتبتعد عن الضغط والتوتر.

 

على الصعيد العاطفى..

الدفاع المستميت عن بعض الأشخاص وهم على خطأ لن يجعل منك صديق جيد أو حبيب قوى، تحتاج على تحدد الصحيح والخطأ و تدافع عنهما حتى تكون صاحب آراء واضحة يستطيع المقربون منك أن يثقوا فيها ويعتمدوا عليها فى حياتهم.

 

على الصعيد الصحى..

 

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادرا على مقاومة  والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم  لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

 

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى