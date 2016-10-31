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بالصور .. ضبط سناكس منتهية الصلاحية بأرض الجمعيات بالإسماعيلية

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بالصور .. ضبط سناكس منتهية الصلاحية بأرض الجمعيات بالإسماعيلية بالصور .. ضبط سناكس منتهية الصلاحية بأرض الجمعيات بالإسماعيلية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

ألقت إحدى سيارات النقل كمية كبيرة من منتجات سناكس منتهية الصلاحية بوسط منطقة أرض الجمعيات بالشيخ زايد بالإسماعيلية التى يوجد بها عدد من المدارس الأمر الذي يتسبب فى حدوث مالا تحمد عقباه فى حال ما إذا تناوله طلاب تلك المدارس وأبناء المنطقة وما يشكله من خطورة على أرواحهم، وانتقل إلى المنطقة المحافظ اللواء يس طاهر، فور تلقيه بلاغ من إحدى المواطنات بالواقعة. 

كما تم استدعاء أجهزة الرقابة وبحضور الأمير أبوزيد السكرتير العام المساعد للمحافظة وحسن الجاويش وكيل وزارة والعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث شرطة التموين ومحمد عبد المنعم رئيس حي ثالث الاسماعيلية وكافة الأجهزة المعنية تم رفع جميع الكميات الموجودة بالمنطقة ونقطة تجميع القمامة والمخلفات بشكل فوري وتم استصدار أمر ضبط وإحضار للسيارة رقم ط.ص.ع  9918 المبلغ عن قيامها بإلقاء تلك الكميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

كما قامت لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم رئيس مباحث التموين ومدير عام التموين وأجهزة الرقابة بالمرور والتفتيش على جميع مخازن ومستودعات السلع الغذائية الموجودة بالمنطقة والتأكد من سلامة جميع السلع الموجودة بها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات . 

 

 

 

 

 

 

 


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