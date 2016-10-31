إحالة تاجر إلى محكمة الجنح لتخزينه 12 طن سكر وبيعها فى السوق السوداء

قررت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام، إحالة تاجر متهم بحجز سلع استهلاكية، وبيعها بأعلي من السعر المقرر في السوق السوداء للمحاكمة أمام الجنح، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وقرر المستشار إسلام فكرى التحفظ على 12 طن سكر تم ضبطها بحوزته ، وايداعها في إحدى المجمعات الاستهلاكية وبيعها بالسعر الرسمي، وإيداع المبلغ المحصل بخزينة المحكمة على ذمة القضية.

وجاء في التحقيقات، أن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين تمكنوا من ضبط المتهم "وليد.م" تاجر بعدما وردت معلومات للإدارة بإخفاء التاجر 12 طن سكر كان اشتراها من شركة الحوامدية للسكر بغرض توزيعها، إلا أنه حجزها في مخزن خاص به بغرض بيعها في السوق السوداء بأعلى من الشعر المقرر.