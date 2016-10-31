ضبط " بائع طعمية" بحوزته 3000 ورقة خاصة بمحكمة الأسرة فى الشرقية

تحفظ قائد حرس محكمة الزقازيق بالشرقية، اليوم، علي عامل أثناء تواجده بجراح المحكمة وبحوزته 3000 ورقة خاصة بمحكمة الأسرة، تبين قيامه بشراءها من موظف بالمحكمة بغرض لف الطعمية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، أنه أثناء قيام الرائد حسام الصالحي قائد حرس بمحكمة الزقازيق، والقوة المرافقة له بتأمين المحكمة تلاحظ تواجد شخص يدعي " سيد أ ا م" عامل بمدرسة ومقيم هرية رزنة، وبحوزته عدد من الكراتين محملة علي عربة تجرها دابة داخل جراج المحكمة.

وبفحص الكراتين تبين أن بداخلها كمية من الأوراق تترواح ما بين 2000 إلي 3000 ورقة، وتبين أنها خاصة بالمجلس الحسبي بمحكمة الأسرة صادرة من بنك مصر، وبسؤال العامل قرر أنه تحصل علي الأوراق من أحد موظفي المحكمة ويدعي " علي إ أ ن" رئيس قلم محكمة الأسرة الشرعي.

وتبين من التحريات قيام العامل بشراء كمية الأوراق لكي يستخدمها في لف الطعمية، أثناء بيعها.