رئيس الوزراء يعرض على البرلمان تقرير انتهاء الحكومة من 1637 مشروعا فى عام

يعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقريرا حول أهم المشروعات التى انتهت منها الحكومة حتى سبتمبر 2016 وعلى مدار عام مضى، خلال حضوره الجلسة العامة بمجلس النواب بعد قليل.

ومن المقرر أن يعلن التقرير الانتهاء من 1637 مشروعا، بينهم 1005 ضمن 3006 كانوا ببرنامج الحكومة، ويتضمن أيضا 501 مشروع فى قطاع الإسكان بإجمالى 136 ألف و466 وحدة سكنية بتكلفة 16.60 مليار جنيه، لخدمة 685 ألأف و350 مواطنا، و 49 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى، و 43 بقطاع الصحة، و695 مدرسة بإجمالى 9938 فصل في قطاع التعليم\

وتضمن التقرير أيضا، 64 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة، و139 فى الموارد المائية والرى، و21 مشروع فى قطاع الآثار