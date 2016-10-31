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انطلاق أعمال مؤتمر لندن حول ليبيا بمقر الخارجية البريطانية

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انطلاق أعمال مؤتمر لندن حول ليبيا بمقر الخارجية البريطانية انطلاق أعمال مؤتمر لندن حول ليبيا بمقر الخارجية البريطانية

>لندن (أ ش أ)

انطلقت صباح اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر لندن حول ليبيا بمقر وزارة الخارجية بمشاركة وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، ونظيره الأمريكى، جون كيرى، ورئيس الليبية فاير السراج، لبحث سبل إنهاء الجمود السياسى فى ليبيا عبر التركيز على الجانب الاقتصادى، وحل العجز النقدى الحاد فيها.

ويشارك فى الاجتماع- الذى يعقد برعاية الحكومة البريطانية على مدى يومين تحت شعار "الشراكة الدولية مع ليبيا لحشد الدعم والتعاون وتحقيق الاستقرار عبر حوار اقتصادى وزارى ليبي"- وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى، توباياس إلوود، ووزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، إضافة إلى الوفد الليبى برئاسة السراج، والمكون من أحمد معيتيق، وفتحى المجبرى، وعدد من أعضاء فريقه الحكومى، منهم وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير التخطيط الطاهر الجهيمى.

ولم يدل أحد من المسئولين بأى تصريحات صحفية قبل بدء الاجتماع.


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