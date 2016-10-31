وزيرة التعاون الدولي تبحث مع «مصر الخير» التخفيف عن متضرري السيول

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير”، ومفتى الديار المصرية السابق، بمقر الوزارة لبحث التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة فى الصعيد وسيناء والوادى الجديد، لما له من دور كبير فى توفير فرص عمل للشباب خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وناقش الجانبان معدل التنفيذ فى المشروعات الصغيرة فى الوادى الجديد والموقعة بمنحة بقيمة 250 مليون جنية، بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير، حيث تتضمن الاتفاقية منح الشباب قروضا بقيمة 75 ألف جنيه للشاب الواحد، وهى تكفى لتربية 20 رأس ماشية، وذلك فى إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتقديم قروض ميسرة للشباب بسعر فائدة لا يتعدى 5%، كما تم بحث مذكرة التفاهم والموقعة بين الصندوق الاجتماعى ومؤسسة “مصر الخير” ومحافظة جنوب سيناء، لإقامة مشروعات صغيرة للثروة الحيوانية، من خلال إتاحة التمويل لعدد 6 دورات تدريبية متتالية للمرشحين من الشباب، ويستفيد من تلك التمويلات شباب محافظة جنوب سيناء بقدرة استيعابية إجمالية تصل نحو 3000 رأس ماشية، بقيمة 30 مليون جنية.

وأكدت الوزيرة، على أهمية تعاون المؤسسة مع الوزارة فى التخفيف عن المتضررين من السيول، وفى هذا الأطار، أوضح الدكتور على جمعة، أن المؤسسة قررت إعادة تشكيل غرفة الطوارئ والأزمات لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تواجهها العديد من محافظات مصر، فضلًا عن تشكيل فرق للتدخل السريع، بالتنسيق من مديري مكاتب المؤسسة المنتشرة بالمحافظات، للتدخل السريع في تقديم الإغاثة والمساعدات، سواء بتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية، لمواجهة أي أثار للأمطار الشديدة أو السيول، موضحا أن هناك 3 مراكز رئيسية للتعامل الفوري مع السيول وذلك بمحافظات القاهرة وسوهاج وأسوان.

أ ش أ