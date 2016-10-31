الأرصاد: طقس الثلاثاء معتدل على القاهرة وشمال الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

-وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

الإسكندرية 18 24

مطروح 16 24

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

بلطيم 19 24

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 18 27

نخل 12 26

طابا 13 27

الطور 20 28

مرسى علم 22 29

الغردقة 21 30

شرم الشيخ 22 29

رفح 17 26

كاترين 12 20

سيوة 15 26

المنيا 19 28

الفيوم 21 28

رأس سدر 20 27

أبوسمبل 22 32

وسط الدلتا 20 26

أسيوط 17 29

سوهاج 18 29

الأقصر 20 31

أسوان 22 33

شلاتين 23 30

حلايب 24 29

الوادى الجديد 19 29

قنا 19 30

نويبع 22 27

السلوم 16 23.