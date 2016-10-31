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البورصة المصرية تربح 1.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم

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البورصة المصرية تربح 1.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية تربح 1.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم

البورصة – أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 413,425 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8386 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1319 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 8308 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 344 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 812 نقطة.

أ ش أ

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