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ضبط 113 ألف ريال سعودي بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

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ضبط 113 ألف ريال سعودي بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة ضبط 113 ألف ريال سعودي بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، راكب مصري الجنسية خلال محاولته تهريب ١١٣ ألف ريال سعودي، وضعها حول جسده، دون الإفصاح عن وجود أي مبالغ مالية بحوزته.

صرحت مصادر جمركية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة شركة “ناس” الخاصة والقادمة من الرياض، اشتبه مأمورا الجمرك في الراكب “م. ع”.

وعثر بحوزة الراكب – بعد التفتيش – على مبلغ ١١٣ ألف ريال سعودي، مخبأة في ملابسه وحول جسده ، وبناءً عليه أمر سامي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر للراكب، وإحالته إلى النيابة لعدم الإفصاح عن المبلغ المالي.

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أونا

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