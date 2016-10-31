لجنة الصناعة بـ«النواب» تناقش فرص دعم الصادرات وتطوير أداء الشركات

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الفرص المتاحة لدعم الصادرات، وكيفية تطوير أداء الشركات ومساعدتها على تطوير إنتاجها بما يحفزها على التصدير.

وطالب عدد من النواب – خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين – بالاستفادة من النماذج الدولية في تطوير ودعم الصادرات، وخاصةً النموذجين التركي والسعودي، مع التأكيد على أهمية دعم التعليم الفني الصناعي، وربطه بالأهداف التنموية للدولة، فضلًأ عن دراسة الأسباب التي قد تؤدي إلى هروب العمالة الماهرة من الصناعات القائمة، إلى جانب مطالبة الحكومة بإعادة تأهيل البنية التحتية للتعليم الفني.

وقررت اللجنة – في ختام الاجتماع – دعوة أحد ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات، للوقوف على موقفهما من تنمية الصادرات، إلى جانب دعوة أحد ممثلي بنك تنمية الصادرات للتعرف على دور البنك وكيفية تفعيله.

أ ش أ