إحالة دعوى إلزام «مكافحة الفيروسات» تسليم مستحضر لعلاج«فيروس سى» للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس المجلس إحالة دعوى حركها الدكتور عادل عبد المطلب طلبة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأدوية، يطالب فيها بإلزام لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بتسليم مستحضر الكلاتازيف لعلاج فيروس سي إلي مراكز الكبد تنفيذا لتكليفاتها للشركة المصرية باستيراد المستحضر من شركة بريستول الأمريكية، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوي رقم 84314 لسنة 70 قضائية، وزير الصحة ورئيس لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بصفتهم.

وذكرت الدعوي، أنه بموجب عقد اتفاق بين وزارة الصحة ممثلة في لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية والشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للدولة بالكامل والخاضعة لاحكام القانون رقم 203لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام لتوريد وتوزيع مستحضر كلاتازيف الخاص بمرضي فيرس سي والذي يتضمن تكليف وزارة الصحة للشركة المصرية الادوية باستيراد وتوريد 90 ألف عبوة من المستحضر من شركة بريستول مايرز سكويب الأمريكية علي ثلاث دفعات خلال مائه وخمسون يوما.