الزراعة: “سعد” مديراً للأمصال واللقاحات و”أنور” لبحوث الثروة السمكية

قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور محمد أحمد سعد – رئيس بحوث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، بالعمل مديرا لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، وذلك خلفا للدكتور سيد زيدان، طبقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1854 لسنة 2016.

وأصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا حمل رقم 1853 لسنة 2016، بتكليف الدكتور أيمن أنور محمد عمار – رئيس بحوث بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، بالعمل مديرا للمعهد، خلفا للدكتور عادل شلبي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك التغييرات تأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة لتحسين الأداء والنهوض بالعملية البحثية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المزاراعين.