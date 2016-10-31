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سعر الذهب يصل لـ 660 جنيهًا وتوقف لحركة البيع والشراء

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سعر الذهب يصل لـ 660 جنيهًا وتوقف لحركة البيع والشراء سعر الذهب يصل لـ 660 جنيهًا وتوقف لحركة البيع والشراء

أرشيفية

ارتفع  سعر جرام الذهب، اليوم الاثنين، بنحو 20 جنيهاً مقارنة بأسعار أمس وسط توقف لحركة السوق.

وقال جورج عبد الملاك عضو شعبة الذهب، إنه بالرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا الا ان الذهب محليا غير مستقرة لارتباطها بالدولار الذي يواصل قفزاته كل يوم، مؤكدًا أن حركة البيع والشراء متوقفة تماما.

وحول متوسط الاسعار اليوم،  وصل“عيار 21 ” إلى ما بين 640 إلى 660 جنيها ، و”عيار 18 ” بلغ نحو 550 جنيها ، اما الجنيه الذهب فسجل 5300 جنيها.

اما عن “عيار 14 ” فاوضح انه لم ياخذ فرصته كاملة للحكم عليه حيث باغتته قفزات الأسعار.

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