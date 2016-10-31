"حنين صلاح" أول مولودة تستخرج شهادة ميلاد من مكتب صحة حلايب

"حنين صلاح محمود موسيب" مولودة سعيدة الحظ استخرجت لها اليوم، الاثنين 31 أكتوبر، أول شهادة ميلاد من مكتب صحة حلايب، والتى تعد أول شهادة ميلاد يتم استخراجها من مكتب حلايب، بعد إمداده بختم واستخراج أوراق المواليد منه بدلاً من مكتب صحة الشلاتين.

من جهته قال الدكتور حسام جميل، مدير إدارة الطب الوقائى والمسئول عن مكاتب الصحة بالمحافظة، إن الطفلة "حنين صلاح محمود" أول مولودة فى حلايب تستخرج شهادة ميلاد من مكتب صحة المدينة، حيث كان أهالى حلايب يستخرجون شهادات الميلاد والوفاة وأوراق المواليد من مكتب صحة الشلاتين.

وأضاف "جميل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهالى منطقة حلايب كانوا عندما يرزقون بمولود يضطروا للسفر مسافة قرابة 175 كيلو مترا لمدينة الشلاتين لتسجيل المولود بمكتب الصحة، إلا أنه تسهيلا عليهم تم توفير أختام تسجيل شهادات الميلاد والوفاة داخل مكتب صحة حلايب.

وأوضح "جميل" أن حالة من الفرحة شعر بها أهالى الطفلة حنين عندما تم تسجيل واستخراج شهادة ميلاد لابنتهم من مكتب حلايب، واقتصار المسافة والمعاناة للوصول لمكتب الشلاتين.

وأشار "جميل" إلى أن الطفلة حنين سوف تفخر طيلة حياتها بمصريتها بكونها أول مولودة فى مدينة حلايب يتم استخراج شهادة ميلاد لها من مكتب صحة المدينة، وأنها لأم تدعى مريم حسين محمد على، وتم تسجيلها بتاريخ اليوم 31 أكتوبر 2016.

وكانت مدينة حلايب جنوبى البحر الأحمر تعانى من عدم وجود الختم الخاص بشهادات الميلاد والوفاة، داخل مكتب الصحة الذى يتم قرية أبو رماد ورأس حدربة وحلايب، حيث كان الأهالى يسافرون لمسافة 175 كيلو مترا لتسجيل أبنائهم بمكتب صحة الشلاتين، وكانوا يكتفون فى حالة الموت بدفن موتاهم دون استخراج شهادة الوفاة، إلى أن تم توفير الختم وكانت حنين صلاح أول مولودة يتم استخراج شهادة ميلاد لها من مكتب صحة حلايب.