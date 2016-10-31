بالصور.. 10 معلومات عن ميشيل عون.. أول رئيس للبنان منذ عامين ونصف العام

حسم البرلمان اللبنانى منذ قليل، التصويت لصالح ميشيل عون ليفوز برئاسة لبنان التى ظلت شاغرة لما يزيد على عامين ونصف العام، وذلك بعد جولة التصويت الرابعة.

"اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية 10 معلومات عن ميشيل عون..

1- ولد ميشال عون وهو عسكرى وسياسى لبنانى ورئيس التيار الوطنى الحر فى 17 فبراير 1932

ميشال عون

2- تزوج فى 30 يونيو 1968 من نادية سليم الشامى التى تعرف بنادية عون بعد الزواج، وأنجبا ثلاث فتيات

3- كان قائدا للجيش اللبنانى من 23 يونيو 1984 إلى 27 نوفمبر 1989.

الجيش اللبنانى

4- عين رئيس الحكومة العسكرية التى تشكلت عام 1988، وكان وزيرا أيضا للدفاع الوطنى والإعلام مع احتفاظه برتبته العسكرية في الجيش، وفى 4 أكتوبر 1988 كلف بمهام وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزارة الداخلية بالوكالة.

ميشال عون

5- تم إقصاء عون من قصر بعبدا الرئاسى فى 13 أكتوبر 1990 بعملية لبنانية / سورية مشتركة فاستدعى إلى السفارة الفرنسية فى بيروت وبقى هناك لفترة من الزمن حتى سمح له بعدها بالتوجه إلى منفاه فى فرنسا فى 28 أغسطس 1991.

6- عاد فى 7 مايو 2005 من منفاه فى فرنسا التى قضى فيها 15 عامًا، وعند عودته إلى لبنان استقبله عدد كبير من أنصاره فى المطار، وخاض بعدها الانتخابات النيابية التى أجريت فى شهرى مايو ويونيو 2005 ودخل البرلمان اللبنانى بكتلة نيابية مؤلفة من 21 نائبًا وهى ثانى أكبر كتلة فى البرلمان.

البرلمان اللبنانى

7- قام بالتوقيع على وثيقة تفاهم مع حزب الله فى 6 فبراير 2006 فى كنيسة مار مخايل.شارك فى مؤتمر الدوحة الذى انتهى بالتوقيع على اتفاق الدوحة فى 21 مايو 2008، وبعدها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الفئات اللبنانية وقد نالت كتلته النيابية خمسة وزراء.

8- أعلن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى دعمه لترشيح عون لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال نصر الله " ستحضر كتلة الوفاء للمقاومة الجلسة بكامل أعضائها، وستنتخب العماد عون رئيسا للجمهورية".

حسن نصر الله

9- سعد الحريرى، رئيس تيار المستقبل، أعلن دعمه لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وقال "هذا قرار نابع من الخوف على لبنان وضرورة حماية نظامه ودولته ومواطنيه... قائم على الأمل بلبنان واللبنانيين.. ما نحن بصدده اليوم هو تسوية سياسية بكل معنى الكلمة".

سعد الحريرى

10- أعرب نبيه برى، رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل الشيعية، وحليف حزب الله عن رفضه التصويت لعون. كما يعارض نواب كثيرون من التيار السنى وصول عون لسدة الرئاسة وينتقدونه بسبب تصريحات مؤيدة لسوريا سبق أن أدلى بها، ويتهمونه بالعمالة لإيران، وبتنفيذ أجندة حزب الله.