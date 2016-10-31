للمرة الثالثة.. جامعة الأزهر تحيل "أحمد كريمة" للتحقيق

قررت جامعة الازهر إحالة الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة، للمرة الثالثة هذا العام ،بعد تصريحات له ضد مشيخة الأزهر .

وقال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الازهر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحويل الدكتور أحمد كريمة للتحقيق، موضحا أن العقوبات التى عادة ما تتنهى إليها التحقيقات تبدأ من توجيه اللوم ثم الإنذار وصولا للعزل، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يحدد العقوبة فالأمر متروك للجنة التحقيق.

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ متفرغ بكلية الشريعة الإسلامية، أنه تم تحويله للتحقيق ثلاث مرات هذا العام فى سابقة هى الأولى من نوعها والتهمة "تصريحات صحفية"، مضيفا أن نتيجة التحقيقين الآخرين انتهت بالحفظ ، مشيرا إلى وجود "نية مبيتة تجاهه".

وأضاف كريمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التهمة تتناول تجديد الخطاب الدينى وتنتقد التقاعس عن التجاوب مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الارهاب والتطرف، موضحا أن الجامعة اختارت الدكتور حامد أبوطالب ، أستاذ متفرغ بكلية الشريعة والقانون، لإجراء التحقيق بكلية الدراسة وليس بإدارة الشؤون القانونية بالجامعة مما يعد مخالفة، لافتا إلى استدعاءه منذ أسبوعين للتحقيق واعترض لعدم علمه بسبب الاستدعاء، مشيرا إلى أن تسريب خبر التحقيق معه ورائه خلايا الإخوان، متسائلا أين المنظمات الحقوقية ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والأجهزة الرقابية من سياسة تكميم الأفواه.