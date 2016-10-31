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الأهالى يضبطون لصا أثناء تهديده صاحب سوبر ماركت لسرقته بالشرقية

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الأهالى يضبطون لصا أثناء تهديده صاحب سوبر ماركت لسرقته بالشرقية الأهالى يضبطون لصا أثناء تهديده صاحب سوبر ماركت لسرقته بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

تحفظ العشرات من الأهالى بمدينة الزقازيق، بالشرقية، اليوم الاثنين، على لص أثناء قيامه بتهديد صاحب سوبر ماركت لسرقته، وتم تسليمه للشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا، من قسم أول الزقازيق، من " أحمد عبد العزيز" 27 سنة صاحب سوبر ماركت، ومقيم دائرة القسم، أثناء توجده بالمحل الخاص به، فوجئ بأحد الأشخاص يحمل طبنجة تبين أنها محدث صوت، وقام بتهديده، ومحاولة سرقة مبلغ مالى من المحل، لكنه تمكن بمساعدة الأهالى من الإمساك به.وضبط بحوزته طبنجة صوت ومطواة.

 

 

تم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة، وتبين أنه يدعى "طه م أ" 21 سنة عاطل ومقيم مركز الزقازيق، وتم التحفظ عليه لتحرير محضر بالواقعة.

 


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