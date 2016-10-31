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بعد أربع جولات من التصويت.. رسمياً.. ميشيل عون رئيساً للبنان بـ65 صوتاً

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بعد أربع جولات من التصويت.. رسمياً.. ميشيل عون رئيساً للبنان بـ65 صوتاً بعد أربع جولات من التصويت.. رسمياً.. ميشيل عون رئيساً للبنان بـ65 صوتاً

>كتبت : إسراء أحمد فؤاد - سمير حسنى

فاز العماد ميشيل عون، برئاسة لبنان رسمياً بحصوله على 83 صوتاً بعد أربع جولات من التصويت الذى شهده البرلمان اللبنانى والذى بدأ صباح اليوم فى جلسة ترأسها نبيه برى.

 

كان عون قد فشل فى حسم التصويت لصالحه فى الجولة الأولى من التصويت، بعدما حصل على 84 صوتاً فقط، فيما تمت إعادة جولات التصويت لثلاث مرات أخرى بسبب أخطاء إجرائية.

 

وقبل عقد جلسة البرلمان رقم 46 لاختيار رئيس للبنان، كان العديد من القوى السياسية الفاعلة فى الداخل اللبنانى قد توافقت فيما بينها على اختيار عون رئيساً للبلاد، وفى مقدمتها تيار المستقبل برئاسة سعد الحريرى، وحزب الله اللبنانى.

 

 


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