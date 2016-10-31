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بالصور.. أولياء الأمور يشتكون سوء حالة مبنى مدرسة الزرقا الابتدائية بدمياط

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بالصور.. أولياء الأمور يشتكون سوء حالة مبنى مدرسة الزرقا الابتدائية بدمياط بالصور.. أولياء الأمور يشتكون سوء حالة مبنى مدرسة الزرقا الابتدائية بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

اشتكى أولياء أمور مدرسة الزرقا المشتركة الابتدائية بمحافظة دمياط من سوء حالة المبنى المدرسى وظهور شروخ وتشققات فى أجزاء كثيرة منه بما يهدد حياة تلاميذ المدرسة، وخاصة أن التلاميذ فى المرحلة الابتدائية.

 

وقال أولياء الأمور: إن المدرسة مؤجرة، والتربية والتعليم، تخشى من هدم المبنى وإعادة بنائه حتى لا يؤول إلى أصحابه، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لإصلاح هذه الأوضاع حتى لا تتفاقم المشكلة ويسقط المبنى على التلاميذ، مؤكدين ضرورة الحفاظ على المبنى والاستفادة منه لخدمة العملية التعليمية.

 

 

 


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