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«تضامن قنا»: 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وألفان جنيهًا لكل مصاب بالسيول

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«تضامن قنا»: 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وألفان جنيهًا لكل مصاب بالسيول «تضامن قنا»: 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وألفان جنيهًا لكل مصاب بالسيول

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى لمحافظة قنا، أنه تقرر صرف التعويضات لضحايا ومصابى السيول بمحافظة قنا، مشيرا الي أنه تم اعتماد كافة المبالغ المطلوبه وجارى صرفها خلال أيام.

وأضاف “الباز”، أنه تقرر صرف مبلغ 10 الآف جنيه لاسره كل ضحيه فيما تقرر صرف الفين جنيها لكل مصاب، لافتًا أنه يوجد بقنا 7 ضحايا و7 مصابين جراء السيل.

وأوضح “الباز”، أن السيول لم تطل أى مناطق سكنيه بمحافظة قنا، وأن الضحايا والمصابين فقط على خلفيه حادث الاتوبيسين بالطريق الصحراوى الشرقى قنا سوهاج، مضيفًا أنه ليس هناك أى منازل أو أسر متضرره من السيول بمحافظة قنا.

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أونا

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